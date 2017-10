Păi, mă las eu păcălită aşa uşor?!?

Nu ştiu voi, dar eu sunt veşnic la dietă. În fiecare zi, până la aproximativ ora 19. După ora asta, nu ştiu exact cum şi de ce, dar brusc îmi scade glicemia… cade ca proasta, de fapt, de mă ia cu ameţeală când dau să o adun de pe jos. Şi doar nu stau aşa cu punctuleţele alea albe care se agită ca nebunele pe la genele mele, ori cu furnicăturilea alea în degete, dar mai ales în stomacel, aşa că mănânc ceva care să mă pună pe picioare instant… o ciocolăţică… de juma’ de kil. Ori un covrigel… uriaş, de la patiseria din colţ. Şi dacă e patiseria aşa aproape, iau şi o merdenea… două-trei. Ştim cu toţii că tradiţionalul covrig nu are valori nutriţionale notabile, aşa că nu vreau să risc să rămân cu glicemia împrăştiată pe jos.

Totuşi, pentru că sunt la dietă şi mă preocupă alimentaţia sănătoasă, în timp ce rod un colţ de ciocolată, cu alune pentru că sunt pline de omega haptișpe, mă înscriu pe toate grupurile cu diete şi citesc din scoarţă în scoarţă sfaturile preţioase pe care le găsesc acolo. Timpul a trecut aşa de uşor, că nici nu mi-am dat seama când am terminat de mâncat ciocolăţica. Şi sunt abia la primul grup. Eu m-am înscris pe șapte.

Punctuleţele albe au dispărut, dar nu şi senzaţia aia din stomacul meu gol, greu încercat pe parcursul zilei. Aşa că mă apuc de o merdenea. E cu brânzică de vaci şi ştim cu toţii că e recomandată în dietă. Încep să citesc pe al doilea grup şi îmi sare în ochi o farfurie plină cu baby carrots şi un status de m-a revoltat toată. Cică „Cina mea”. Păi băi, fetică care zici că ţii tu dietă, tu nu ştii că morcovii sunt plini de zahăr?! O să slăbeşti la p*lii vară în ritmul ăsta. M-a luat durerea de stomac de nervi când am văzut atâta ignoranţă, aşa că am scos covrigul cu sare şi seminţe… şi asta are omega la greu, e super sănătos. Şi coaja aia lucioasă şi crocantă e panaceu pentru stomacul meu epuizat de cât a digerat la pieptul ăla de pui fără piele şi salata aia verde care m-a balonat îngrozitor şi care mă face să reţin şi apă. Citisem eu undeva că ar fi depurativă. Depurativă, my ass! Păi după ce am băut două beri, că, na, era brânzica de vaci cam sărată şi oricum hidratarea e şefa la procesul de slăbire, m-am depurat imediat. Parcă şi celulita s-a mai dus. Am ieşit din grupul ăla, că mi-era că mai dau peste vreun bol cu salată de varză, iar eu mai am doar două merdenele şi nu pot să risc să-mi scadă iar glicemia de la nervi.

Am intrat pe altul şi de la prima postare am avut o cădere de calciu, un mini preinfart şi o semi comoţie când am văzut o inconştientă care a alergat în parc (în toate noxele alea dăunătoare) trei kilometri şi ultima masă a luat-o la ora 19. Care masă era alcătuită dintr-o conservă de ton în suc propriu şi câteva feliuţe de castravete. Păi, aici, deja e teoria conspiraţiei şi duduia aia o „masoancă” din Noua Ordine Mondială, care vrea să ne omoare pe capete, inducându-ne la nivel mental ideea că trebuie să facem sport şi să mâncăm puţin şi des. Păi, mă las eu păcălită aşa uşor?!? Am înghiţit pe nemestecate ultimele două merdenele, aşa, în ciuda lor, să ştie că pe mine nu mă spală pe creier.

Am aşa o stare de disconfort la nivel abdominal, cred că de la tensiunea provocată de inconştientele astea, aşa că mi-am făcut un ceai călduţ de ghimbir cu lămâie sălbatică. Cică arde grăsimile în timpul nopţii.

A mai trecut o zi de dietă. E greu, dar nu imposibil.

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Frica de-a mai iubi după o despărțire pe care n-ai vrut-o tu

Oglinzile din jurul nostru

Nervi de weekend

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.