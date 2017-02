Profa de Make-up

De mai bine de 10 ani sunt artist plastic, make-up artist şi make-up trainner şi voi fi profa ta de make-up, dacă simți nevoia să afli mai multe despre acest minunat domeniu.

În Preistoria machiajului, trăsăturile feţei erau accentuate prin intensificarea nuanţelor. Astfel, rădăcina genelor era intensificată cu henna ori cărbune, forma ochilor putea fi alungită folosind liniar acelaşi cărbune. Obrajii erau iluminaţi cu praf de scoică pisată, buzele şi pomeţii erau înroşiţi cu extracte din sfeclă sau pudre din diferite plante.

În Antichitate, femeile îşi colorau în roşu nu doar buzele, ci şi vârful degetelor, interiorul palmelor, degetele de la picioare sau vârful sânilor.

În 2017, vă lăsăm pe voi să stabiliţi care sunt tehnicile de colorare a vârfurilor sânilor şi vă invităm să învăţaţi tehnicile machiajului corector şi efectele optice ale acestuia.

Astăzi vă voi vorbi despre sprâncene; dacă chipul nostru ar fi un tablou, un Caravaggio de pildă, nu am vrea să îl încadrăm în nişte rame de plastic. Ei bine, e la fel şi cu sprâncenele: o formă greşită şi o culoare nepotrivită pot distruge estetica feţei, la fel cum ar distruge orice ramă de plastic un tablou de valoare.

Încep prin a vă spune că nu recomand tatuajele permanente şi îmi voi argumenta afirmaţia amintindu-vă că idealul feminin a stat mereu sub semnul influenţelor culturale şi al capriciilor modei. În anii 40, sprâncenele erau un arc de cerc deasupra ochiului. Astăzi, astfel de sprâncene sunt carnavaleşti. În anii 70, se purtau sprâncenele masculine, stufoase şi protuberante, în anii 90, cele subţiri şi extrem de arcuite, de tipul Cruella. Nu se ştie încotro va evolua gustul estetic şi cum va arăta femeia frumoasă peste 10 ori 20 de ani, motiv pentru care nu vă recomand tatuajele permanente. Pe lângă faptul că cerneala folosită îşi va schimba în timp culoarea, PH-ul pielii dumneavoastră determinând dacă va fi înspre verde sau albastru, peste ani, forma lor demodată vă poate transforma într-un personaj de teatru.

Am văzut de multe ori fete blonde sau brunete cu sprâncene negre. Această culoare nici nu ar trebui să existe în produsele destinate sprâncenelor. Blondele ar trebui să folosească un creion sau un gel pentru sprâncene două tonuri mai închise decât culoarea părului şi brunetele două tonuri mai deschise decât culoarea părului. În cazul părului vopsit, cu rădăcini de altă culoare, culoarea sprâncenelor va trebui să fie în tonul rădăcinilor, chiar dacă culoarea majoritară este alta.

Sprâncenele au şi rolul de lifting al ochiului; nişte sprâncene cu un segment descendent (partea sprâncenei dinspre tâmplă), prelung, au un efect optic de ochi căzut. Sprâncenele mai au şi rolul de a simetriza forma feţei: o faţă lunguiaţă va părea şi mai lungă dacă optaţi pentru nişte sprâncene puternic arcuite şi una rotundă se va rotunji şi mai tare cu nişte sprâncene rotunjite.

Nu decideţi să vă stilizaţi spâncenele acasă urmând şabloane şi reguli generalizatoare pe care le găsiţi cu uşurinţă pe net. Aici mă refer la celebra regulă a creionului sprijinit de baza nasului care determină originea sprâncenelor. Imaginaţi-vă folosind această regulă unde ar trebui să înceapă sprânceana unei negrese. Fotografiile sunt edificatoare:

Lecţia despre sprâncene ar putea continua cu mai multe amănunte. Am preferat să vă împărtăşesc doar regulile pe care le văd încălcate de cele mai multe ori, însă dacă sunteţi o pasionată a machiajului, dacă doriţi să ştiţi cum vă poate transforma un machiaj gândit în conformitate cu trăsăturile dumneavoastră, vă invit la o sesiune de make-up sau la un curs de automachiaj.

Dacă vreţi să transformaţi pasiunea dumneavoastră într-o afacere, poate e o idee bună să participați la cursurile pe care le organizez în cadrul şcolii de machiaj pe care am înființat-o. Cursurile noastre vin în ajutorul celor care vor să cunoască tainele efectelor optice în corecţia trăsăturilor feţei fără a apela la bisturiu. Teoriile machiajului corector se sprijină pe o serie de teorii predate în cadrul şcolilor de arte plastice, mai cu seamă la capitolul dedicat portretisticii, îmbinând anatomia cu grafica şi sculptura.

Cursul se adresează atât celor la început de drum în cariera lor de make-up artist, aşezând bazele construcţiei unui machiaj tehnic, gândit logic, cât şi celor care au terminat deja un curs de bază, urmând să-şi aprofundeze cunoştinţele prin învăţarea tehnicilor propuse.

Vă dau întâlnire la mine în studio sau aici, pe Catchy, cu sfaturi, tendinţe actuale în domeniu şi, de ce nu, produse pe care să vi le recomand.

Până atunci, numai bine şi May the wings of your eyeliner always be even!

Carmen, Profa de make-up

