[…] Recomandarea care mi-a salvat viața amoroasă […]

Nu degeaba se spune că nu aduce anul ce aduce ceasul. Cel puţin în viaţa mea, cele mai importante schimbări, cele mai importante momente au venit pe neaşteptate (deşi pe majoritatea mi le doream, dar fără să îndrăznesc să sper la ele în viitorul apropiat). Iar atunci când au sosit inopinat, pe mine m-au surprins… nepregătită. Cu garda jos. Fie cufundată în tainele vreun proiect care excludea din start inclusiv privitul în oglindă – pentru că acesta este momentul în care, de cele mai multe ori, eu am o revelaţie în legătură cu propriul meu eu feminin -, fie total cucerită de vreun experiment gastronomic – dintre cele care întorc nu numai bucătăria, ci întreaga casă pe dos, când singurul meu parfum este cel de legume soté… Ei, într-un astfel de moment „perfect”, am primit telefonul. Acela pe care îl doream, îl visam, dar nu îndrăzneam să-l aştept. Acela pentru care simţeam în sufletul meu că nu aş fi niciodată pregătită. Şi nici nu eram, evident.

El urma să ajungă în oraş în seara acelei zile. Noroc că mi-a auzit numai vocea emoţionată şi că nu m-a văzut în ipostaza de femeie obişnuită, ipostază pe care, sub nicio formă, nu eram dispusă să i-o prezint. Cel puţin nu înainte de nuntă (ca să înţelegţi cât de mare şi de grav era acel moment pentru mine). Am închis şi am aruncat cu toate în sus. Ce mă fac? Ce mă fac? Simţeam cum mă cuprinde disperarea. Nu m-am mai privit în oglindă – căci aveam deja în minte dimensiunile dezastrului (să fim sincere, doamnelor, există momente în viaţă când părul pare isteric, pielea, mai aspră decât o perie, iar tenul, mai ciufut decât o soacră. Ştiu, adevărul doare).

Aveam, aşadar, nevoie de o soluţie urgentă, de un miracol… însă cum naşa mea nu era nici pe departe zâna cea bună care să rezolve totul prin magie, mi-am dat seama că trebuie să trag aer în piept, să mă liniştesc (vorba vine) şi să rezolv problema ca o doamnă. Pentru că – şi aici a fost momentul în care mi-a mai venit inima la loc – am aflat după o discuţie scurtă şi la obiect cu o prietenă că există “fabrica de înfrumusețare rapidă” de care aveam atâta nevoie – Salonul de înfrumuseţare şi remodelare corporală Beauteafull. Nu ştiu cum, lumea s-a dat de trei ori peste cap şi eu am primit programarea de care depindea viaţa mea (amoroasă).

Au fost câteva ore de vis, trebuie să recunosc. Intrasem răţuşca cea urâtă (ca să mă exprim elegant) şi am plecat de-acolo, direct la întâlnire, o adevărată lebădă. Mi-au trebuit minute bune – analizându-mă în oglinzile salonului – să înţeleg că imaginea reflectată este a mea, că eu sunt acea femeie superbă pe care o aşteaptă întâlnirea vieţii ei şi pentru care, în sfârşit, putea spune că este pregătită.

Cum s-a produs miracolul? Pas cu pas, cu răbdare şi cu multă atenţie şi dedicare din partea personalului de la Salonul Beauteafull. Am început cu un tratament corporal Yonka (un peeling cu miere, făină de migdale şi fulgi de ovăz pentru a recrea un ritual străvechi de frumuseţe), şi am continuat cu un masaj de drenaj limfatic, care elimină tensiunile şi deschide canalele energetice (rămânând ca data viitoare – pe care nu o voi mai amâna deloc – să încerc şi un presodrenaj). Am savurat între momentele transformării mele şi un tea revigorant, Basilur – ceaiul prin excelență – ceea ce m-a ajutat să ma relaxez și să mă las în voia unei stări de bine la care râvneam de mult). De asemenea, am optat şi pentru un atât de necesar tratament facial Valmont, care pur și simplu m-a restaurat în 90 de minute.

Următoarele etape ale devenirii mele au constat în vopsit, coafat, manichiură – mâinile sunt cartea de vizită a unei femei – şi, evident, pedichiură… Singura imagine pe care o aveam de acum în minte era piciorul meu cu unghii impecabile, de un roşu aprins de dorinţă, cum urcă deloc nevinovat pe piciorul lui… dar asta este, desigur, o altă poveste… care însă a fost posibilă doar graţie inspiraţiei de a mă lăsa pe mâinile unor profesioniști. Să nu mai credeți în nimic altceva de-acum în afara unei recomandări făcute de o femeie mulțumită. 🙂

