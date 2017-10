S-au pus în vânzare biletele pentru Les Films de Cannes à Bucarest

Majoritatea filmelor prezentate anul acesta în selecția oficială a festivalului de la Cannes, dar și titluri selectate în secțiunile paralele, vor fi proiectate în premieră în România, între 13 și 22 octombrie, în patru locații din București – Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului Român și Cinemateca Eforie. Programul complet al festivalului poate fi consultat pe filmedefestival.ro, iar biletele sunt disponibile în rețeaua Eventbook.

Lista câștigătorilor de la Cannes care fac parte din selecția ediției de anul acesta a Les Films de Cannes à Bucarest – Palme d’Or, Grand Prix, Premiul de regie, Premiul pentru scenariu și cel mai bun actor sau Camera d’Or – este completată de filmul distins cu Premiul Un Certain Regard: A Man of Integrity, cel de-al șaselea lungmetraj al unuia dintre cei mai reputați regizori iranieni, Mohammad Rasoulof (Goodbye, 2011, Premiu pentru regie Un Certain Regard).

A Man of Integrity

De două ori câștigător al prestigiosului premiu (The White Ribbon, Amour), austriacul Michael Haneke a revenit anul acesta la Cannes cu Happy End, o comedie neagră care prezintă declinul unei familii burgheze europene și în care Isabelle Huppert joacă rolul principal. Dr. Paul Meyer este interpretat în L’amant double de Jérémie Renier, un preferat al fraților Dardenne. Thrillerul erotic, plin de umor, este regizat de François Ozon, unul dintre cei mai provocatori și vibranți regizori care s-au făcut cunoscuți în anii ’90, filmele sale explorând în mod recurent sexualitatea și transgresiunea (8 femmes, 2002 / Swimming Pool, 2003).

Happy End

L’amant double

Nu vor lipsi The Day After al lui Hong Sangsoo sau Radiance, cea de-a cincea selecție oficială la Cannes a regizoarei Naomi Kawase, în care eroul este un fotograf care și-a pierdut vederea, ceea ce face ca sunetul să joace un rol fundamental în compoziția filmului.

The Day After

Les Fantômes d’Ismaël al autorului francez Arnaud Desplechin, câștigător al Premiului Cesar 2016 pentru cel mai bun regizor cu filmul Trois souvenirs de ma jeunesse a deschis festivalul de la Cannes în 2017. Drama îi are în rolurile principale pe Mathieu Amalric, Marion Cotillard și Charlotte Gainsbourg și va fi proiectată în premieră la București alături de o altă Proiecție specială de la Cannes, How to Talk to Girls at Parties în regia lui John Cameron Mitchell, cu Elle Fanning și Nicole Kidman în distribuție, o poveste despre nașterea punk-ului, exuberanța primei iubiri și despre cel mai mare mister al universului: cum să vorbești cu fetele la petreceri.

How to Talk to Girls at Parties

Cinefilii au ocazia să vadă în premieră la România cea mai recentă dramă romantică a regizoarei Claire Denis, Un beau soleil intérieur, cu Juliette Binoche în rolul unei mame singure aflată în căutarea dragostei adevărate. Filmul a fost recompensat cu Premiul SACD / Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs de la Cannes. În Quinzaine des réalisateurs a fost inclus și debutul celebrului regizor de videoclipuri Geremy Japser, Patti Cake$, o povestea din Jersey, plină de umor, energie și beat-uri memorabile, cu australiana Danielle Macdonald, care a atras atenția criticii internaționale cu rolului lui Patti.

Un beau soleil intérieur

Patti Cake$

Din secțiunea Un Certain Regard vor fi prezentate și titlurile The Summit/ La cordillera al regizorului chilian Santiago Mitre și Closeness de Kantemir Balagov.

The Summit

Ediția a opta a Les Films de Cannes à Bucarest este organizată de Asociația Cinemascop și este realizată în parteneriat cu Ambasada Franței și Institutul Francez din Bucureşti.

Detalii aici și aici.

