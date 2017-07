Săptămâna modei haute couture de la Paris și rochiile care te lasă fără aer

Între 2 și 6 iulie a avut loc la Paris o altă săptămână a modei Haute Couture. Mari case de modă au adus pe catwalk rochiile pentru toamnă/iarnă 2017-2018, colecții care au stârnit pasiuni și oftaturi multe. Iată câteva dintre modelele care ne-au tăiat și nouă răsuflarea… Puțin, nu vă speriați. 🙂

Chanel (foto: Getty)

Elie Saab (foto: Getty)

Elie Saab

FENDI (foto: Getty)

Giambattista Valli Haute Couture Fall/Winter 2017-2018 show as part of Haute Couture Paris Fashion Week on July 3, 2017 in Paris, France. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Jean Paul Gaultier (foto: Getty)

PARIS, FRANCE – JULY 03: A model walks the runway during the Ralph & Russo Haute Couture Fall/Winter 2017-2018 show as part of Haute Couture Paris Fashion Week on July 3, 2017 in Paris, France. (Photo by Peter White/Getty Images)

PARIS, FRANCE – JULY 02: A model walks the runway during the Rodarte Haute Couture Fall/Winter 2017-2018 show as part of Haute Couture Paris Fashion Week on July 2, 2017 in Paris, France. (Photo by Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage)

PARIS, FRANCE – JULY 02: A model walks the runway during the Rodarte Haute Couture Fall/Winter 2017-2018 show as part of Haute Couture Paris Fashion Week on July 2, 2017 in Paris, France. (Photo by Antonio de Moraes Barros Filho/WireImage)

Stephane Rolland Fall Winter 2017

Paris Haute Couture Fashion Week

Copyright Catwalking.com

Valenino Fall Winter 2017

Paris Haute Couture Fashion Week

Copyright Catwalking.com

