Șase români printre finaliștii Sony World Photography Awards 2017

Şase români se află pe lista scurtă a fotografilor selecționați pentru categoriile Professional, Open şi Youth ale Sony World Photography Awards 2017, una dintre cele mai mari competiţii de fotografie contemporană din lume. Fiecare categorie are mai multe secţiuni, iar fiecare secţiune, câte zece finalişti.

Fotografi din 183 de ţări au înscris în concurs 227 596 de fotografii.

Adi Bulboaca se găseşte pe lista scurtă a secţiunii „Arhitecture” din categoria Professional, dedicată fotografilor profesionişti. A fost nonimalizat pentru seria de fotografii Silver Beach Hotel (hotel situat în Ungaria).

Silver Beach Hotel

În cadrul aceleiaşi categorii, Ioana Moldovan se regăseşte printre finaliştii la secţiunea „Daily Life” pentru seria de fotografii intitulată Un medic de țară la datorie. Fotografiile spun povestea doctoriţei Floarea Ciupitu din satul Gangiova.

Un medic de ţară la datorie

În categoria Open, se regăsesc fotografii români Alex Andriesi – secţiunea „Enhanced” cu Departe de gravitate și Radu Dumitrescu secţiunea „Culture” section, cu Rugăciune.

Departe de gravitate

Rugăciune

Sorin Rechitan se regăseşte în secţiunea „Nature” cu Altai Wanderer, o spectaculoasă fotografie alb-negru a unui alpinist care urcă muntele Belukha, Republica Altai, Rusia.

Altai Wanderer

Rares Taciu se află în categoria Youth, dedicată fotografilor cu vârste între 12 şi 19 ani. Aceştia au fost provocaţi să trimită lucrări pe tema „Frumuseţe” (o singură fotografie de participant). Câştigătorul acestei categorii (The Youth Photographer of the Year) este anunţat pe 20 aprilie.

Câştigătorii Open and National Award vor fi anunţaţi pe 28 martie, în timp ce Fotograful Anului plus câştigătorii categoriei Professional şi Open, Youth and Student Focus Photographers of the Year vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Londra, pe 20 aprilie.

Fotografiile aflate pe lista scurtă şi cele câştigătoare vor fi expuse ca parte a expoziţiei Sony World Photography Awards & Martin Parr – 2017 la Somerset House, Londra.

Citiţi şi

Șapte imagini de pe retina timpului

„Back to the future”

De Halloween, Airbnb oferă o noapte în Castelul lui Dracula din Transilvania

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.