Sper să nu citească mustăcioasa aceste rânduri…

Nu știam atunci când s-a legat de mine și eu m-am înamorat de el ca o curcă beată că nevasta lui are… mustață. Ehei, mi-au spus mie italienii: donna baffuta, sempre piaciuta. Asta s-ar traduce cu aproximație cam așa… nevasta cu mustață e idealul meu în viață. Și pentru că nu știam de mustăcioara ei, pana vrabiei, am căzut drept în cap! Nu, să nu vă imaginați că el ar corespunde standardelor de bărbat mișto, ăla de cutreieră visele erotice. Nica bani, nica alură de macho, nica voință, nica decizie de capul lui. În schimb, are altele. Ne, nu vă gândiți la lucruri sfinte. O, da, are și din alea. Dar din pură întâmplare a naturii. Deci, are una bucată nevastă mustăcioasă, milităroasă și asortată de la buticul de unde se îmbracă și secretara primarului din Țețchea. Câteva zeci de mii de euro, dar nu în cont, datorie la bancă, și prunci de crescut, educat și întreținut. Adică, pe ceafă are imprimat papucul mustăcioasei, dar cum nu am apucat să-i văd ceafa decât atunci când a plecat, dar nici atunci bine, că era iarnă, avea palton și eșarfă. Adoră eșarfele și crede că o singură eșarfă îl transformă dintr-un neinteresant brusc într-un ah, ce te-aș vrea! Deci, ceafa nu i-am văzut-o și am stat liniștită. De fapt, nu prea liniștită pentru că mă chinuia amorul și la chinul amorului am adăugat și amintiri cu el și cu… nevasta la capătul firului de telefon. O, da, vorbea cu nevasta printre vorbele de amor pe care mi le șoptea mie și uite așa se împletește povestea cu trei fire, eu, el și nevasta mustăcioasă.

Dar, na, când e să te trăznească, nu mai vezi, nu mai auzi și nici nu mai bagi în seamă că el tremura ca apucat de streche când punea mâna pe mine și că eu mă transformasem exact într-o adolescentă, nu ingenuă, de-a dreptul neștiutor de proastă în toate. Avea un fel de magnetism care-mi paraliza mandibula și maxilarul. Căscam gura, sunet ioc! Mă întreba ceva, tăceam. Poate el credea că tac cu tâlc. Nuuu. Eu eram mâlc din cauză de paralizie. Atât de mult îl iubeam, de iubirea mi se prinsese scai de mandibulă! Vorbeam numai cu ochii. A, nici cu ăia că-i țineam în jos, de parcă aș fi vrut să vadă câtă sfioșenie se pogorâse dintr-odată peste creștetul meu. Nici el nu era mai breaz. Nu știu cum e cu mustăcioasa. Dar cu mine părea că învățăm amândoi abc-ul iubirii și, da, trebuie să o spun și pe asta, și al sexului.

Vai, sper să nu citească mustăcioasa aceste rânduri. Nu vreau să mă gândesc că urma tocului de pe ceafa lui s-ar putea adânci atât cât să-l tortureze.

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Capcanele fericirii

Cea mai mare prostie: să te legi la cap cu o singură muiere

Ţie, femeie!

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.