Știi unde ai luat ţeapă?

Te-ai chinuit atât de mult să pari cel mai bun în faţa mea. Şi ai reuşit. Aşa cum reuşeşti să pari cel mai bun în faţa tuturor. Mă întreb dacă te ajută cu ceva momentul în care o femeie îţi setează standarde. Mai ţii minte când ţi-am spus că un bărbat adevărat se poartă frumos cu o femeie? Oare de ce m-am crezut mai specială şi simt că am şi fost? Fără să vreau, ţi-am ridicat un standard. Pe care te-ai chinuit din răsputeri să îl atingi. Şi, deşi ai avut senzaţia că poate nu ai reuşit, îţi spun eu: ai reuşit cu brio. Dar poate uneori e vina mea că îi fac pe bărbaţi să se simtă insuficienţi. Dar ai fost Domnul meu. Cel mai Domnul meu. Şi acum, când am înţeles totul, m-ai flatat. Căci ştiu că nu te străduiești atât de mult în faţa oricui.

Poate că, fără să vrei, deşi mă îndoiesc (normal că acum îmi dau seama, doar am învăţat de la tine), la rândul tău mi-ai setat şi mie standarde. Atunci când mi-ai spus că libertatea e cel mai de preţ lucru pe care îl ai. Nu numai că m-ai făcut cu adevărat să cred în ea, nu numai că abia acum am înţeles-o cu adevărat, dar am iubit-o atât de mult, încât m-am luptat să scap din jugul manipulării tale. Şi am şi reuşit. Da! Ai înţeles bine… Uneori, faptul că dai impresia unui om că e liber, ca să îl ţii legat de tine, nu funcţionează aşa cum te-ai fi aşteptat. Uneori, celălalt ajunge să preţuiască atât de mult libertatea, încât realizează imediat că nu o mai are şi doare!

Mai ştii când ţi-am spus că libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea mea? Oare ai înţeles vreodată la ce m-am referit? Să-mi spui, Domnul meu, care dintre noi e mai liber acum?

Şi ştii de ce nu eşti liber? Pentru că eşti dependent de şiretlicuri atunci când vrei să ţii pe cineva lângă tine. Recunosc, am căzut pradă jocului tău. De mai multe ori.

Te-ai chinuit atât de mult să pari cel mai bun în faţa mea. Şi ai reuşit. Dar ai reuşit să fii cel mai bun pentru că m-ai facut să îmi doresc să fiu cea mai bună. Ce a fost mai trist să aflu la final e că eu nu am vrut să trişez. Nu am vrut doar să par. Ci am vrut să fiu. Nu ştiu cum arătau lucrurile din afară. Dar noi doi ştim exact cum au fost.

Şi ştii unde ai luat ţeapă? Că probabil am fost singura care a iubit ceea ce îmi arătai doar mie. Mai ştii când ţi-am spus că te plac pentru ceea ce eşti? Aproape că am reuşit să-ţi smulg o lacrimă. Pentru ceea ce eşti. Nu pentru ceea ce vrei să pari. Te-ai întristat.

Ajunsesem să îmi zic neîcetat că am greşit. Şi să mă gândesc că sunt o ticăloasă care a întâlnit un bărbăt minunat şi nu ştie să-l preţuiască. Acum ştiu că era invers. Ai şi recunoscut într-un final. Atunci aş fi crezut că o spui ca să scapi de mine. Acum ştiu că măcar la final ai spus adevărul.

Acum am înţeles că unele lucruri le-ai păstrat şi le-ai spus numai atunci când ţi-a convenit. Eu am tăcut mâlc. Uneori o informaţie e mai preţioasă când o ştii doar tu. Mai ţii minte? Scriu şi râd. Mă distrez. Mă întreb dacă tu ai învăţat atât de multe lucruri de la mine, pe câte am învăţat eu de la tine.

Şi spune-mi, Domnul meu, cine este cel mai câştigat acum?

Tu furi suflete, eu îmi salvez sufletul! Ştii ce să faci cu ele? Probabil că le vei aşeza într-o expoziţie. Căci pe al tău l-ai pierdut. Era pierdut demult, când eu îţi spuneam prima dată că mă tem că-l vei pierde. Ce adevăruri groaznice grăim uneori şi nici nu ştim de ce!

Lei vei aşeza… ca şi pe celelalte trofee pe care le porţi mândru. Şi care te definesc. Pentru că nu ştii ce altceva te defineşte. Şi dacă ai crezut că ai luat un trofeu şi de la mine… te înşeli. Căci sufleul meu nu e de vânzare!

Nu aş fi vrut niciodată să te şlefuiesc. Ştii bine: îmi era frică să nu cumva să nu te mai plac. Dar am sperat că ne stăm alături cât timp fiecare se şlefuieşte pe sine. Aşa spuneai şi tu. Şi cu toate astea, ai fugit de suferinţă. Dar de ce ţi-e frică nu scapi, Domnul meu, îţi aminteşti?

Guest post by LULU

Și tu poți scrie pe Catchy! 🙂

Trimite-ne un text încă nepublicat, cu diacritice, pe office@catchy.ro.

Citiţi şi

Vedem

În primele ore ale acelei dimineţi mi-ai spus că s-a terminat

Mai încolo când? N-am zis că n-avem timp?

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.