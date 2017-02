Tânărul să fi avut vreo 50-60 de ani, ieșea țanțoș din hipermarket. Atrăgea imediat atenția. Era ceva la el… Ceva ce te oprea în loc. Să fi fost lipsa obișnuitei papornițe? Să fi fost faptul că nu avea nicio altă cumpărătură în afară de florile pe care le ținea cu multă atenție, ca pe o vază de cristal? Nici una, nici alta. M-am prins, într-un final. Te surprindea licărul tineresc din priviri: un suflet tânăr, care părea că face abstracție de carnetul de pensionar din buzunar. Căciula tuflită ștrengărește pe cap, pasul grăbit, zâmbetul șăgalnic. Tânărul de 60 de ani radia o energie puternică. Sub ochelari scânteiau doi ochi plini de viață. A oprit la ieșirea din magazin ca să se încheie la haină. Și-a pus cumpărăturile pe un mic pervaz. Abia acum am observat că în afară de flori mai avea și o cutie cu ciocolate. Dacă până acum m-a intrigat, cutia de ciocolată m-a cucerit definitiv. Aș fi jurat în acel moment că „Love is in the air”. Mintea, obișnuită să gândească standard și în clișee, îmi dădea ghes: „L-ai văzut pe ăsta? Cum? Și pensionarii sărbătoresc Valentine’s Day?”Am ingorat-o. Și bine am făcut. Pentru că în acest moment, tinerelului i-a sunat telefonul. A răspuns. Până și vocea îi era tinerească, chiar dacă timbrul îi trăda anii.

– Da, da… Am fost la magazin. Eh, nu mai am treabă prin oraș, dragoste. Vin acasă chiar acu…

Vorbele lui sprintene au ajuns și la mine, în timp ce îmi scoteam un cărucior pentru cumpărături. A închis și l-am văzut bine cum chicotea ca un puști care a pus la cale o pățanie ce nu s-a mai văzut. Și-a băgat telefonul în buzunarul de la piept. Avea fața visătoare, dar hotărâtă. Fără să mai stea o clipă, a luat-o tinerește și iute la picior. Într-o mână ducea florile, ca pe o vază de cristal. În cealaltă ținea cutia de ciocolate.

