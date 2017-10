Și ceasul bate: tic-tac, tic…

EU m-am întors de astă-dată. Da, EU. Cu forțe proaspete și lumină în ochi. Aceiași ochi care, acum ceva timp, te priveau străini. Suspicioși.

Te rog, iubitule… fii bun. Ai milă și nu te răsuci. Acolo unde ai fost, nu strălucea soarele. Nu exista apus. Toată lumina de la mine îți vine. Eu, cea întunecată și încărcată cu muză, eu, cea care îți împrumută dor, iubire, patimă… în doze mari, nemăsurate, fără dobândă. Și fără speranța de a le primi întregi înapoi. Îți dau tot. M-am hotărât. Nu sunt un înger, dar mi-am desfăcut aripile de multe ori. Ca să primesc. Și ca să dau. Acum vreau să dau. Profită, iubitule! Primește toată lumina mea, eu nu mai am nevoie, m-am perpelit destul și sunt încărcată cu rezerve proaspete. Ia-o pe toată și fii bun cu mine. Nu râde când trebuie doar să asculți. Nu mă răni când trebuie doar să mă alini. Nu mă respinge când trebuie doar să întinzi mâna.

Fii bun cu mine, iubitule. Sunt atât de tentată să închid ochii și să pășesc în urma ta… cu încredere. Cu zâmbet și dorință. Să știu că, în cădere, am siguranța unor brațe care să mă prindă. Ale tale. Să știu că-mi vei rosti numele răgușit, poetic, pe silabe, scos cu moliciune și răsucit zvârcolitor pe limbă, imprimat în memorie și reverberat obsedant în orice somn de zi și de noapte. Spune: „…..-…..”.

Am să te-aud. Oriunde-aș fi. Și-am să zâmbesc. Și am să vin. Am să cobor din înalt, am să renunț la aere de prințesă răsfățată, am să fiu atât de nerecunoscătoare menirii mele, încât am să-mi uit destinul… pentru tine. Am să-ți pășesc desculță, fără haine și am să mă aștern în brațe… și am să te cuprind, să te sufoc, să te respir, să te fac al meu, să te înstrăinez de lumea de dincolo. De-acum eu sunt lumea ta. Eu și lumina mea. Iubitule… ne vedem la apus!

Și ceasul bate: …-tac…

