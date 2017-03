„The One” – Emilia Clarke și Kit Harington vor fi imaginea Dolce & Gabbana

Se pare că nimeni nu a rămas imun la febra Games of Throne, de vreme de Dolce & Gabbana au ales-o pe Emilia Clarke să fie imaginea celebrului parfum „The One” din septembrie 2017, când se va lansa varianta Apă de Toaletă. Iar pe actorul britanic Kit Harington, perechea ei pentru linia masculină “The One”…

„Emilia Clarke întruchipează perfect femeia Dolce&Gabbana: radioasă şi plină de viaţă. Personalitatea şi frumuseţea ei naturală vor capta esenţa acestei noi campanii: veselă, spontană şi energică. She is The One!” – Domenico Dolce şi Stefano Gabbana.

Și… he is The One 🙂

Lansat în 2006, varianta pentru femei, și în 2008, cea pentru bărbați, THE ONE e cu siguranță un parfum cu caracter. De dat în doze mici. 🙂

Citiţi şi

Angelina, Mon Guerlain

Când un bărbat te vrea cu tot dinadinsul în viaţa lui

Valintainz Dăi, morții tăi…

Acest articol este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.