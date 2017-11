Trenul fantomă

Mă trezesc cu greu, amorțită, și simt că mă dor toate oasele, cred că am dormit doar pe o parte. Știu că e târziu, dar bagajul este făcut de dimineață, mai trebuie doar să mă îmbrac rapid și să cer un taxi prin telefon. Alarma enervantă a telefonului încă sună, dar nu reușește să mă trezească de tot. Mă mișc cu încetinitorul, deși ar trebui să fiu pe repede înainte.

Privesc ceasul de la mână și sun la firma de taxi… bineînțeles că operatoare nu îmi găsește nimic în zonă. Încerc apoi să sun la o altă firma în timp ce mă încalț. Dau telefonul pe speaker, îmi iau geanta, poșeta, și cu telefonul în mână, închid în grabă ușa. Nici a două firmă nu are taxiuri libere, formez al treilea număr, dar știu că nu prea am șanse să îmi găsească, așa că o iau grăbită spre stația de autobuz. Norocul ține cu mine și vine un autobuz destul de liber, așa că iau loc pe un scaun și mă gândesc la faptul că am biletul în vagonul 13, sper să nu fie cu ghinion!

Ajung la timp la Gara de Nord și mulțimea mă copleșește din toate părțile. Încerc să mă strecor printre oamenii cu bagaje coborâți dintr-un tren venit de departe. Prin ceață, văd ultimul peron, mă grăbesc eu, dar mulțimea e înceată și ultimul vagon se mișcă deja …disperată, fug și fug! Greu mă prind la ultima zvâcnire, apuc scara și urc cu ultima fărâmă de energie, apoi mă prăbușesc pe scaunul pliant dintre vagoane. Răsuflu, încerc să îmi potolesc bătăile rapide ale inimii și îmi dau seama că puteam să îl pierd.

Mă deplasez pe hol, încă năucă după alergarea nebună prin mulțimea încremenită a gării. Plămânii mei încă nu primeau suficient oxigen, buzele prea uscate îmi cereau disperate apă, scotocesc după sticla din poșetă și beau cu nesaț. Privesc pe fereastră și văd cum o ceață gri lăptoasă, groasă, plutește peste câmpia verzuie nesfârșită. Merg pe holul gol în mersul trenului și caut să-mi găsesc compartimentul unde am locul rezervat. Mă așez pe primul scaun și îmi pun geanta cu cele câteva schimburi și cosmeticele din trusa de călătorie pe bancheta din față. Compartimentul meu, ca și acest ultim vagon, era gol. Trenul Inter-City se deplasează acum foarte rapid, leagănă și scoate sunete metalice foarte puternice. Faptul că eram singură în tot compartimentul și în vagon chiar, îmi dădea o stare de oarecare neliniște.

Am apucat geanta de călătorie și poșeta, mi-am îmbrăcat jacheta, și am pornit-o pe culoar, spre următorul vagon, în scârțâitul legănat și sacadat al trenului. Nici în următorul vagon nu era absolut nimeni. În trecere, cu coada ochiului, am zărit un ziar împăturit și un pachet de țigări, uitate de cineva pe un scaun. Am parcurs multe vagoane cu holuri luminate gălbui și cu geamuri deschise care lasă să pătrundă ceața cea groasă și sinistră de afară. Toate erau goale, niciun suflet pe unde treceam grăbită… Iar cu fiecare nou vagon, am început să mă panichez. În timp ce fugeam pe holul inundat de ceață, parcă nu îmi mai vedeam încălțămintea. Gândeam – este un film horror prost într-o seară de vineri 13, dar continuam să străbat culoarele, lovindu-mă de pereții trenului. Afară, aceeași ceață nesfârșită și aceeași câmpie.

Fără avertismentul sonor, deodată, trenul cel gol a început să frâneze, ceața se ridică și un soare puternic strălucește deasupra unei gări pe care nu o recunoșteam; chiar se zărea capătul peronului. Fără să știu în ce oraș am ajuns, eu voiam doar să scap de acest tren fantomatic și absurd, așa că am deschis ușa cu putere șiam sărit din mers. Pe peronul inundat de lumină era un singur om: tu!

M-ai prins hotărât în brațele tale și nu mi-ai mai dat drumul!

Vis sau realitate, știu că tu ești cu mine mereu și în brațele tale este locul meu!

Guest post by Maria Gabriela Ionescu

