Vai, cum vă mai sacrificați voi ca nouă, soțiilor, să ne fie bine!

Învață să îl cucereşti pe cel singur, nu-l fura pe cel care deja plăteşte facturi…

Am citit enorm de multe povestioare scrise de către amante, scrisori deschise către soțiile înşelate, sfaturi şi povețe pe care sunt atât de „drăguțe” să le ofere necondiționat aceloraşi neveste… Mă îngrețoşează cu câtă nonşalanță tot ele, amantele, se victimizează, plângându-şi de milă „eu rămân singură în patul gol şi rece în timp ce ea, soția, îi doarme alături în fiecare noapte”, „îl ascult ore în şir vorbindu-mi despre problemele pe care le are acasă, în căsnicie şi încerc să umplu toate golurile”, „îi ofer afecțiunea de care are nevoie pentru că acasă are doar de plătit facturi”, „la mine găseşte tot ceea ce soției îi lipseşte” etc. Vai, dar câtă bunătate, ce suflete mari aveți, cum vă mai sacrificați voi ca nouă, soțiilor, să ne fie bine.

Credeți că, dacă domnul soț ar fi doar al vostru, nu ar mai avea facturi de plătit şi sexul ar ține loc de toate? Hai să fim serioşi şi să gândim rațional, sunteți femei ca oricare altele, doar că nu puteți să țineți lângă voi un singur bărbat, să fie doar al vostru. De ce? Pentru că ştiți prea bine că viața voastră lângă el ar fi ca a tuturor soțiilor, ați avea de plătit facturi, de îngrijit o casă, soț, copii, job. Preferați să îl „furați” pe cel care plăteşte facturi în altă parte şi voi să faceți doar ceea ce-i mai uşor, adică doar vă depărtați picioarele.

Cum vine el la voi? Vine curat, vine călcat, vine parfumat. Oare cine se îngrijeşte de toate acestea? Da, acea soție plictisitoare care a devenit neinteresantă, mirosind uneori a mâncarea pe care o găteşte pentru a-l hrăni pe domnul care vă vizitează. De câte ori i-ați spălat sau călcat voi o cămaşă? De câte ori i-ați gătit sau ați strâns după el? Lăsați-mă să ghicesc… NICIODATĂ!

Soția poate nu mai are aceleaşi forme apetisante şi sâni zglobii pentru că între timp a dat naştere copiilor domnului pe care, dragile de voi, îl consolați. Ce poate fi mai simplu decât să îi satisfaci poftele carnale unui bărbat, să luați masa în oraş, să primeşti cadouri drăguțe, că altfel uşa ta nu se va mai deschide pentru el, să nu trebuiască să te îngrijeşti de nimic că pentru toate celelalte lucruri s-au inventat soțiile.

Te-aş ruga pe tine, dragă amantă, să faci schimb cu soția pentru o săptămână şi atunci vei vedea cine este el cu adevărat. Ea, soția, este cea pe care el a ales-o să îi fie alături în viață şi înainte să îi crezi lui verzi şi uscate pe care le înşiră despre ea, îți poți da seama dacă are gusturi la femei, că doar tot el te-a ales şi pe tine. Sunteți infinit mai slabe decât soțiile care suportă metehnele soțului şi iartă nelegiuirile dintre care şi tu faci parte. Tu, dragă amantă, ți-ai ales singură stilul de viață, conştientă că vei fi doar o „manta de vreme rea” pentru că zilele însorite se petrec împreună cu familia.

O soție

